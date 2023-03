Turmål får statsstøtte

To turmål i Møre og Romsdal får tilskot frå ordninga Nasjonale turstiar.

Fosseråsa til Storseterfossen i Geiranger får 860 000 og Romsdalseggen i Rauma (bildet) får 350 000 kroner.

Målet med tilskotsordninga er at mange skal kunne besøke norsk natur utan at det går ut over naturen og tryggleiken.

Til saman 17 turmål får slik støtte i år med ein samla sum på 8,8 millionar kroner.