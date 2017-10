Turistsatsing kan gi kollektivpris

Fylkeskommunen er nominert til Kollektivprisen for tilbodet «Travel like the locals», der turistar kan reise med vanleg rutebuss og oppleve attraksjonar. Tilbodet blir omtalt som innovativt fordi det gir turistar unike og rimelege opplevingar. Det er tre andre nominerte til prisen som blir delt ut i Oslo 2. november.