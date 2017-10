Turistrekord i fylket

Både nasjonalt og her i fylket blei det sett ny rekord i talet på overnattingar denne sommaren. Tal frå Statistisk sentralbyrå viser over 805 000 overnattingar ved hotell, campingbedrifter, hyttegrender og vandrarheimar her i fylket i sommar. Det er ein auke på tre prosent og ny rekord.