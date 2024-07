Turistfiskarane øydelegg utstyr

Turistfiskarane er årsak til at mange yrkesfiskarar får øydelagt og skada utstyr.

Det meiner leiaren for Nordmøre Fiskarlag, Lars Hopmark. Han ber Fiskeridirektoratet og Kystvakta informere turistfiskebedriftene betre om kva dei skal lære turistane før dei får hive ut snøret.

Hopmark seier til Tidens Krav (krev innlogging) at det er fleire og fleire turistbåtar som ligg over garn og fiskar, med det resultat at krokar sett seg fast i garna og utstyr blir øydelagt.

Hopmark fortel om kollegaer som har dratt opp garn med 10–20 snører med krokar. Dei opplever også at garn som står på botnen har blitt dratt saman av turistfiskarar.