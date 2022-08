Omringet av hav og vill natur finner du Atlanterhavsveien på Nordmøre. Den 8,3 kilometer lange strekninga som har blitt kåret til verdens fineste bilvei av den britiske avisa The Guardian, og i 2012 ble en nasjonal turistvei.

I 2019 fikk veien enda større oppmerksomhet da filminnspillinga av James Bond-filmen foregikk.

Men antall besøkende gjør også at flere frykter alvorlige ulykker.

– Trafikksikkerheten er elendig. Håpløs faktisk, sier bussjåfør Bjørn Kåre Eide.

Bussjåfør Bjørn Kåre Eide etterlyser et skikkelig busstopp ved Atlanterhavsveien. Foto: Tore Lyngvær / NRK

– Et saueslipp

Han ferdes opptil flere ganger daglig over Atlanterhavsveien og har opplevd flere ubehagelige situasjoner på veien.

– Innimellom oppleves det som utrygt, men tar man det med ro går det stort sett bra, sier Eide.

Bussjåføren sier at turisttrafikken har tatt seg betraktelig opp de siste årene. Ofte ser man også folk krysse veien, selv om bilene ferdes.

– Det er et saueslipp, rett og slett, sier han og ler.

For bussjåførene er det viktigste at det kommer skikkelig busstopp ved kafeen på den ene øya, sier han og fortsetter:

– Da kan vi i hvert fall slippe av og på folk på en trygg måte, sier Eide.

I 2014 kom Svevestien på Eldhusøya, som er blitt veldig populær å besøke. Foto: Tore Lyngvær / NRK

– Ikke tilrettelagt

– Yrkessjåfører spesielt føler seg redde når de kjører over der, fordi aktiviteten er så stor, sier Geir Jonny Hjertvik, teknisk konsulent i Tungbilkonsulenten.

I 2016 ble det åpnet en nasjonal sykkelrute, «Atlanterhavsruta», som passerer Atlanterhavsveien. Men Hjertvik mener det ikke er lagt til rette for verken gående eller syklende.

– I hovedsak savner jeg gang- og sykkelvei, så vi kan sikre at de som ferdes og ønsker å bruke den, kan føle seg trygge. Også for å gjøre veien mer attraktiv for de besøkende.

Geir Jonny Hjertvik etterlyser gang- og sykkelfelt på den nasjonale turistveien. Foto: Tore Lyngvær / NRK

For ti år siden ble det også etterspurt, men til ingen nytte.

Hjertvik synes ikke det henger på grep at trafikksikkerheten ikke utvikles, når antall besøkende øker.

– Jeg frykter alvorlige ulykker. Vi vil helst unngå at menneskeliv skal gå tapt her på Atlanterhavsveien, sier Hjertvik.

Turist heller ikke imponert

Eivind Haug fra Asker har vært på campingferie i Norge denne sommeren, og som mange andre valgte også han å se Atlanterhavsveien.

Turist på Atlanterhavsveien, Eivind Haug, mener noe bør gjøres med trafikksikkerheten. Foto: Tore Lyngvær / NRK

På den korte tida han har vært her, er han ikke imponert over trafikksikkerheten.

– Det er nok ikke den beste. Jeg ser for meg hvordan det er her på sommeren, med stor trafikk; masse biler og mennesker som krysser veien. Det føles ikke trygt. Noe bør nok gjøres, sier Haug.

Prioriteres ikke

Kristin Sørheim (Sp), leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, sier de er fullt klare over problemstillinga ved Atlanterhavsveien, men at de ikke kan prioritere å utbedre trafikksikkerheten ved den nasjonale turistveien.

– Med de begrensa ressursene vi har til rådighet i fylkeskommunen, må vi prioritere trafikksikkerheten ved blant annet skoleveier.

– Det er et enormt kostbart og uoverkommelig prosjekt de nærmeste årene å prioritere denne veien Foto: Trond Vestre / NRK

Hun sier det er ikke på lista deres å utbedre gang- og sykkelvei ved Atlanterhavsveien de nærmeste tiårene.

– Vi er nødt til å oppfordre turistene og sjåførene til å bruke hodet mest mulig.

Når det gjelder økningen av turisttrafikken, peker Sørheim på at Trollstigen også opplever det, og at det der er en enorm utfordring og usikkerhet når det gjelder rasfare.

– Vi er nødt å ta det som er mest alvorlig først, sier Sørheim.