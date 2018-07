Turister foretrekker torsk

Nye tall viser at det hittil i år er fanget og beholdt 713.000 fisker på 52.000 turer arrangert av turistfiskevirksomheter. I år er turistfiskevirksomhetene for første gang pålagt å rapportere inn fangst av torsk, kveite, uer, steinbit og sei til Fiskeridirektoratet. Innrapporteringen viser at det er torsk det fanges klart mest av.