Turister fikk problemer på fjell i Rauma

To utenlandske turister har fått problemer i bratt lende ved Romsdalseggen i Rauma, melder politiet klokken 17.39. De skal ikke være skadde, men ha problemer med å komme seg videre. Et redningshelikopter dro til stedet for å bistå.

Klokken 18.23 melder politiet at turistene er trygt nede fra fjellet.