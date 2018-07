Turister blir lenger i regionen

Turistinformasjonen i Ålesund har travle dager. Det fine sommerværet gjør at stadig fleire turister kommer til regionen og blir her lenger. –Vi jobber med å skreddersy opplevelser for turister og gi de en god totalopplevelse, sier Anita Nøring, avdelingsleder ved Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.