Interessen for naturkommunen Rauma øker stadig. Nå vil turistene oppleve mer og bli lenger enn før i de fjellrike områdene.

– Turistene som kommer er ofte godt informerte og gjør flere aktiviteter, forteller Hilde Gråberg Bakke, reiselivssjef i Rauma.

Større satsing på aktivitetsturisme

– Starten var litt treig, men så smalt det, sier Bakke når hun skal beskrive turistsesongen så langt i år.

Tindesenteret på Åndalsnes åpnet for over ett år siden, og står for mye av opplevelsesbiten i kommunen. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Hun forteller også om en større satsing på aktivitetsturisme, noe som fører til at flere blir og overnatter i kommunen. Hun har selv vært reiselivssjef i snart ti år, og kan se en tydelig endring.

– Vi ser at folk vil gjøre mye mer når de først er her, og er ikke redd for å bruke penger. Det er en stor endring fra slik det var for rundt ti år siden, når folk kom for å se litt før de reiste igjen, sier Bakke.

Vil bli en møteplass for fjellfolk

Tindesenteret i Åndalsnes spiller en sentral rolle for turistene på opplevelsesjakt. De er også med på å åpne Romsdalsstigen Via Ferrata, to klatreløyper i fjellet bestående av stålwire og jerntrinn.

Kevin Kolstad ved Norsk Tindesenter på Åndalsnes. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Kevin Kolstad har vært med siden oppstarten av opplevelsessenteret for ett år siden, og forteller om et hektisk år.

– Først og fremst har vi jobbet med å få folk inn og vise at vi er her, for å få det til å bli en møteplass for fjellfolk, sier han.

Med åpningen av Via Ferrata, håper Kolstad på at Tindesenteret ett steg nærmere målet om å vekke oppmerksomhet i miljøet.

– Via Ferrata vil gi turistene noe nytt å drive med. Videre blir det å jobbe på sporet vi er på nå og bli kjent i fjellmiljøet, det er det vi ønsker, sier han.

Romsdalsstien Via Ferrata består av to ulike klatreløyper, tilrettelagt for både uerfarne og erfarne klatrere. Prosjektet er et samarbeid mellom det offentlige og private næringsliv i kommunen, og skal forhåpentligvis få flere til å bli lenger i Rauma. Foto: Norsk Tindesenter

Tror Via Ferrata vil styrke profilen

Bakke har også stor tro på den nye klatresatsingen, og mener den vil bli et viktig tilskudd.

– Det vil være med på å styrke profilen vår som Norges tindehovedstad. I tillegg vil det å få et anlegg som liggers så nære sentrum, være med å gjøre at folk igjen stopper og blir lenger i Romsdalen, sier hun og stiller seg litt tvilende til spørsmålet om hun skal ta seg en tur selv.

– Jeg sliter litt med høydeskrekk, men jeg må selvsagt få prøvd å komme meg opp en tur.