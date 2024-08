Turist funnet etter leteaksjon

En tysk turist som skal ha kjørt seg vill med en motorbåt er funnet utenfor Vigra etter en leteaksjon. Det melder Sunnmørsposten.

Avisa skriver at et redningshelikopter fra Florø føy ut for å finne hvor båten befant seg. I tillegg har kystvakta og redningsskøyta fra Ålesund deltatt, skriver avisa.