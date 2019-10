Turisme med balanse

Ørsta kommune si satsing på reiseliv er no i ferd med å vise igjen. Kommunen har utarbeidd ein så kalla masterplan for turisme, der satsinga i Hjørundfjorden er svært viktig. Ordførar Stein Aam seier likevel at dei må finne ein balanse i forhold til mengda av turisme i fjorden.