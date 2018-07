Øya Runde i Møre og Romsdal er et av de sørligste fuglefjellene i Skandinavia og er et trekkplaster for turister som vil se norsk natur. På grunn av hekkende sjøfugl og sårbar natur er området på land vernet og folk som ferdes i sjøen bes å ta ekstra hensyn til dyrene.

– Dette må vi bare beklage, dette er i strid om alle instrukser båtførerne har fått, sier daglig leder Knut Flakk i reiselivsselskapet 62° Nord som får kritikk.

Kritikkverdig

13. juni ble det observert en RIB i høy fart i kjørende mot fugler i vannet. Ifølge Folkestad er det kritikkverdig at en bedrift oppfører seg uaktsom i vernede områder. Antallet sjøfugl på Runde har sunket de siste femti årene. Folkestad på peker at det har vært tradisjon å la fuglene få fred i hekketida.

Ornitolog Alv Ottar Folkestad er rystet over rib-kjøringen ved fuglefjellet på Runde. Foto: Arne Flatin / NRK

– Har de tillat seg å kjøre mot fuglene en dag, så er det ingen garanti for at de ikke gjør det en gang til. Det er rystende å oppleve slik oppførsel på Runde, sier Folkestad, som er saksbehandler for Norsk Ornitologisk Forening avdeling Møre og Romsdal.

Norsk Ornitologisk Forening mener 62° Nord bryter med naturmangfoldloven og nå er saken meldt til politiet.

Blir anmeldelse

Lensmann på Søre Sunnmøre, Tor Sæther skal etterforske saken. Foto: Privat

Lensmann Tor Sæther på Søre Sunnmøre ser dystert på saken han nå skal etterforske. – Hvis dette stemmer så er det uheldig at det blir for mye aktivitet i nærheten nå som fuglene har barn og egg å passe på, sier Sæther.

– Må forstå viktigheten av instruksene

I instruksene til 62° Nord står det tydelig at båter rundt Runde skal kjøre sakte. Daglig leder Knut Flakk i 62° Nord forteller at nå har de installert GPS slik at de skal kunne se hastigheten og hvor førerne har vært.



Knut Flakk, daglig leder i 62° Nord, lover bedring. Foto: privat

– Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal ha satsing i området, men nå må vi ta en runde internt og fortelle viktigheten av instruksene på nytt, sier Flakk