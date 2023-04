Turfølge vart vêrfaste

Tre personar får hjelp frå Røde Kors for å kome seg ned frå Litldalen i Sunndal. Sterk vind har ført til at dei blei utrygge, og bad om hjelp. Dei er no på veg ned att saman med to skuterpatruljar frå Røde Kors, opplyser politiet.