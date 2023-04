Turfølge trenger hjelp til å komme seg ut

Et turfølge på tre personer trenger hjelp fra Røde Kors for å komme seg ned fra fjellet. De søkte ly i Torbudalen i går etter å ha blitt overrasket av dårlig vær. I dag opplyser politiet til Tidens Krav at været har bedret seg, men at de trenger hjelp for å komme seg ut av området. De skal være i god form.