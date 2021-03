Tunnelrigg på over 60 tonn falt av vogntog

Fv. 63 er stengt mellom Eidsdal og Geiranger etter at en tunnelrigg på over 60 tonn veltet av vogntoget under transport.

Tunnelrigg skulle til Møre og Romsdal fylkeskommune sitt tunnelprosjekt Korsmyra-Indreeide.

Det er bestilt berging, men transporten veg 60 tonn og det er venta at bergingsarbeidet vil ta lang tid.

Vegen er eneste vei inn til Geiranger vinterstid og Geiranger og deler av Eidsdal er nå isolert.

– Vi har gravemaskin på plass og jobber for fullt for å se om det er mulig å lage en omkjøringsvei slik at mindre kjøretøy som personbiler og ambulanse kan komme seg forbi, sier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tunnelriggen falt av i en skarp sving. Foto: Merete Rønneberg

Ingen personskade

Det er ennå uavklart hvordan tunnelriggen kunne falle av.

– Vi vet ennå ikke hvordan dette kunne skje, men nå har hovedfokus på å forsøke å åpne veien igjen, sier Stavseng.

Riggen falt av i en skap sving og det var heldigvis ingen andre bilister i nærheten.

– Det er ingen personskade og vi er veldig glad for at sjåføren var alene på veien da dette hente, sier Stavseng.

Bilberging er på vei til stedet. Foto: Merete Rønneberg

Trafikanter som planlegg å kjøre strekninga i kveld og natt må sjekke trafikkmeldingene på www.175.no for status på veien.

Ca. 220 personer er isolert

Ordfører Stranda kommuner, Jan Ove Tryggestad (Sp), sier det er mellom ca. 220 personer som nå er isolert.

Han håper det kommer på plass en omkjøringsvei for nødetater i løpet av natt.

Ordfører Stranda kommuner, Jan Ove Tryggestad (Sp). Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er stabilt vær og lite snø i fjellet, så vi håper de får til å lage en omkjøringsvei i løpet av natta. Dersom det ikke går må vi sette inn beredskapsferge, sier Tryggestad.