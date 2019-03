Tunneler åpnet igjen

Ellingsøy- og Valderøytunnelen er nå åpne igjen etter å ha vært stengt for andre gang i dag, ifølge operasjonsleder Jon Bratland i politiet. Sunnmørsposten skriver at årsaken til at tunnelene stengte for andre gang var at det var for få vifter som gikk inne i tunnelene. Tunnelene blir automatisk stengt når mengden eksos kommer til et visst nivå.