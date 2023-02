Tunnel vil holdes stengt til søndag

Ifølge en trafikkmelding på Statens vegvesen sine hjemmesider vil Tussentunnelen i Molde være stengt frem til søndag klokken 12. De opplyser om at denne tiden kan endres. Omkjøring er nå via Skaret. Tunnelen stengte lørdag på grunn av en brann i et teknisk rom inne i tunnelen. Brannen ble slukket raskt.