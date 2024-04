Tunnel var stengt på grunn av bilstans

Eiksundtunnelen på Sunnmøre var stengt i ei kort periode fordi ein bil hadde fått motorstopp inne i tunnelen. Kort tid etter at politiet melde om stenginga, kom det ei oppdatering om at bilen hadde kome seg ut av tunnelen for eiga hjelp og at tunnelen ville bli opna igjen.