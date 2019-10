Tungt narkotikamiljø for retten

Måndag er det venta tungt politioppbod og ekstra sikringstiltak ved Romsdal tingrett, skriv RB-nett. Fire personar frå narkotikamiljøet i Molde og Kristiansund er tiltalte for grove oppgjer i narkotikamiljøet. Ein av dei har også budd mange år i Ålesund, ifølge avisa. Valdsbruken til hovudtiltalte er så grov at statsadvokaten truleg vil be om forvaring, skriv RB-nett.