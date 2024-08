Trygt å åpne vegen

Politiet melder at vegen ved Goksøyra snart kan åpnes for fri ferdsel. Vegen har vært stengt siden det gikk et steinsprang over veien i natt. Nå har en geolog vurdert at det er trygt å åpne vegen. Vegen vil likevel være delvis stengt en periode fremover i forbindelse med opprydning, melder politiet.