Trygghetsalarmene ute av drift

Hellesylt mista tilgangen til telefon og bredbånd i rundt fire timer onsdag morgen, etter et kabelbrudd. Det skriver Sunnmørsposten. Dette førte også til at trygghetsalarmene var ute av drift. Ifølge avisen mener Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) på at varslingen ikke var god nok.