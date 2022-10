Tryggestad er ferdig med fylkespolitikken

Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad sier at han ikke kommer til å ta en kamp om plassen på Senterpartiets liste under nominasjonsmøtet i slutten av november.

Det skriver Sunnmørsposten.

Tryggestad sa ja til å stille på Sp-lista til fylkestingsvalget, men ble vraket av nominasjonskomiteen. Han sier til avisa at han nå er ferdig med fylkespolitikken, og at nominasjonskomiteen tok det valget for han.