Trygge og med tillit til politiet

Folk kjenner seg tryggast i Agder, Møre og Romsdal og Finnmark, viser politiets innbyggarundersøking 2019. – Det er svært gledeleg at 95 prosent av innbyggarane svarar at dei er meget trygge og ganske trygge, seier politimeister Ingar Bøen. Samtidig har 78 prosent av befolkninga her i fylket svært stor eller ganske stor tillit til politiet, og det er tre prosentpoeng betre enn i 2018.