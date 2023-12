Trusler og hærverk på skole

Politiet er nå koblet inn for å undersøke en serie med hendelser ved Helland videregåande skule i Vestnes. Det melder Bygdebladet. Det skal dreie seg blant annet om både trusler, vold og hærverk fra elever. Skolens rektor, Gunvald Fauske, forteller til avisa at skolen nå blant annet vil gå i tett dialog med foreldre for sammen å kunne rydde opp i situajonen. FAU-leder Linda Gisnås er svært urolig over foholdene ved skolen, skriver Bygdebladet.