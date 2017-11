Trur ulykka var konstruert

Ein bil stod i brann på Fiskerstrand i Sula i 04-tida. Operasjonsleiar Erik Mikaelsen i politiet seier no at dei trur det var konstruert ei bilulykke mellom to bilar, og der ei høgspentline låg over vegen. Politiet har pågripe fire personar som på ein eller annan måte har vore involverte.