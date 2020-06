Trur SV kan få eit stortingsmandat

For første gong på mange år kan SV få inn ein stortingsrepresentant frå Møre og Romsdal ved valet neste år. I ei måling frå Respons for Sunnmørsposten og Tidens Krav hadde SV 6,6 prosent. SV må tilbake til fylkestingsvalet i 2003 og stortingsvalet i 2001 for å finne eit betre resultat. Fylkesleiar Bjørn Jacobsen meiner SV har ein god sjanse til å kapre eit stortingsmandat i 2021.