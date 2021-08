Trur Strynefjellsvegen står fast

Kaoset under behandlinga av Nasjonal transportplan i Stortinget i juni har skapt uvisse.

Den endte opp i rekordmange forslag der dei fleste blei avvist, men resultatet blei at forslaget frå regjeringa blei lagt ved utan fleirtalsvedtak. Det blir tolka som at det ikkje er gjort noko vedtak og det gjer mange prosjekt usikre. Sp-ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda trur likevel at Strynefjellsvegen når opp fordi dei store partia går inn for prosjektet. Leiar i transportkomiteen, Helge Orten frå Høyre, menier prioriteringane i regjeringa står fast.