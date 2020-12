Trur prosjektstyret har kontroll

Helseministeren legg til grunn at Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal sørgar for nødvendig framdrift slik at sjukehuset på Hjelset blir realisert. Det svarar Bent Høie på eit skriftleg spørsmål frå Sylvi Listhaug. I svaret frå statsråden går det fram at han er fornøgd med prosjektstyret som ikkje godtok pristilbodet frå Skanska, fordi det var over styringsramma.