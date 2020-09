Trur prisane kan auke

Leiar i samferdselsutvalet, Kristin Sørheim, trur det vil kome eit forslag om å auke ferjeprisane igjen. Tidlegare i år blei det bestemt å senke prisane med ei takstsone, men etter at fylkeskommunen no har foreslått å kutte ferjetilbodet med 20 millionar kroner, trur ho at ei auke i prisen vil bli eit tema. – Det har ikkje kome eit einaste signal frå staten om auka ferjefinansiering. Om det ikkje kjem pengar på statsbudsjettet vil det truleg kome forslag om både auka prisar og kutt i tilbodet, seier Sørheim.