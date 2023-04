Trur nye reglar gjer at fleire gir opp

– Landbruksmyndigheitene har eit ekstra auge på utviklinga for mjølkebruk i fylket, seier seniorrådgivar hos Statsforvalteren, Per Eldar Nakken. Dei ti siste åra har talet på mjølkekyr vore stabilt sjølv talet på gardsbruk har gått kraftig ned til rundt 600 bruk i fylket. Nakken trur nye reglar som skal gi meir mosjonstid for kyr i båsfjøs kan føre til at fleire gir opp drifta.