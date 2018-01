Trur mange foreldre ikkje anar kva ungane har gjennomgått

Den yngste jenta var berre 11 år då mannen i 30-åra skal ha fått henne til å sende frå seg nakenbilde av seg sjølv via Skype. Ved å gje seg ut seg for å vere «Tobias» på 17–18 år, og ifølgje tiltalen ved å bruke dels truslar, men også kompliment og lokking, skal han ha misbrukt til saman ti jenter frå heile landet.

Dei fleste forholda strekkjer seg over nokre månader og heilt opp i nesten eitt år, med omfattande seksuell kommunikasjon.

Politiadvokat Cathrin Remøy ved Sunnmøre politidistrikt, er aktor i den fire veker lange saka, og seier mange jenter og gutar aldri fortel foreldra sine kva dei har gått gjennom.

– Eg er heilt overbevist om at det er mange barn som sit i dette, seier ho.

Les opp timevis med sexprat for retten

Måndag ettermiddag fekk retten innblikk i korleis mannen i 30-åra skal ha kome i kontakt med jentene, og korleis han har lurt dei til å kle av seg, sende nakenbilde og utføre seksuelle handlingar.

Heile tysdagen går etter planen med til å lese opp utdrag av kommunikasjonen mellom mannen og sørlandsjenta han skal ha forgripe seg mest alvorleg mot.

Utdraga som blei leste måndag viser at mannen skal ha insistert på å vere sjefen i forholdet, at han skal ha trua og lokka 14-åringen frå Aust-Agder til å gjere som han sa, og stadig tatt initiativ til grov sexprat og seksuelle handlingar.

Remøy seier dei neppe har klart å kome i kontakt med alle involverte.

– Vi har brukt veldig mykje tid på å gjennomgå alle dei 631 Skype-kontaktane tiltalte har hatt. Vi har ikkje lykkast med å identifisere alle, og dei som er med tiltalen er jo dei vi sit igjen med fordi vi har funne ut kven dei er, seier Remøy.

Tiltalt for å ha lurt ti jenter

Måndag vedgjekk mannen straffskuld for alle overgrep mot dei ti jentene, og sa samstundes at han i ettertid ikkje forstår korleis han kunne gjere dette. Det kom fram at mannen nesten var ferdig helsefagarbeidar då han blei pågripen, og at han hadde praksisplass i barnevernet samstundes som han skal ha forgripe seg mot dei ti jentene.

Ole-Petter Grythe Hoff representerer den tiltalte mannen i retten, og seier det er viktig for mannen å be jentene om orsaking. Foto: Synnøve Hole / NRK

Måndag sa han at han ønskte å gjere opp for seg, og vedgjekk det aller meste av det han var skulda for.

– Det er viktig for han, han gir uttrykk for at han forstår alvoret i det han har gjort, og ønskjer å seie det til dei som er fornærma i saka, seier mannen sin forsvarar, Ole-Petter Gryte Hoff.

Fryktar sinte foreldre

Politiadvokat Cathrin Remøy, som er aktor i saka, seier at mange barn er så redde for reaksjonane til foreldra, at dei aldri fortel kva dei er utsette for.

– Dersom du fryktar at foreldra dine kan bli sinte eller skuffa, er det likevel viktig at du seier frå til nokon du stolar på. Dei vaksne må få vite, for å kunne hjelpe, seier ho.

– Kor ofte ser de at frykta for foreldra sin reaksjon blir utnytta av overgriparar?

– Heile tida. Desse som er ute etter å utnytte barn på denne måten, veit kva som skal til, og barn er svært enkle å leie, seier ho.

Ho ber foreldre som mistenkjer at borna har blitt utsette, for å ta kontakt med politiet.

Berre i den eine saka skal politiet ha identifisert over 500 000 meldingar og 600 Skype-kontaktar.

