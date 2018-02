Trur ikkje planane blir utsett

Leiar i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten frå Høgre, trur ikkje det blir utsetjing for Møreaksen, som utgjer ein del av ein ferjefri E39. Klassekampen skreiv i dag at vegvesenet opnar for at ferjefri E39 blir utsett med 17 år, til 2050, men Orten uroar seg ikkje for den framtidige E39 i Møre og Romsdal.