Trur ikkje han får reise heim

Flyplassen på Gran Canaria er no stengd igjen. og Perry Måseidvåg frå Sula trur ikkje dei frå reise heim i morgon heller. – Slik som vêret ser ut no, så trur eg ikkje det blir mogleg å reise i morgon. Han og kona har no fått eit hotellrom, etter å ha budd første natta på flyplassen. Norwegian veit heller ikkje når dei kan få flyge folk heim igjen. – Vi må vente til flyplassen opnar igjen, også må vi sikre oss at flya ikkje har fått noko skade av sandstormen, før vi kan lette frå Gran Canaria, seier presseansvarleg i Norwegian, Andreas Hjørnholm.