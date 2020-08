Trur Guri Melby blir ein god leiar

Medlem av Venstres valkomite, Gunn Berit Gjerde, meiner Guri Melby blir ein god leiar for partiet. Etter fleire månader med leiardebatt la komiteen i går fram ei samrøystes innstilling med Melby som partiets neste leiar og Sveinung Rotevatn og Abid Raja som netleiarar. Gjerde peikar og på at Guri Melby har vore kunnskaps- og integreringssminister i ein svært krevande tid under koronapandemien og sier ho er svært imponert over den jobben som Melby har gjort som statsråd.