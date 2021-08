Trur fleire vil røyste på førehand

Valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforsking trur koronapandemien fører til at fleire røyster på førehand ved årets stortingsval. Frå i morgon er det mogleg å førehandsrøyste, og trenden dei siste ti åra har vore at stadig fleire røyster på førehand. – Men mange bestemmer seg i løpet av valkampen, så den blir ikkje mindre viktig, seier Bergh. Vibeke Andreassen ved servicekontoret i Ålesund seier pågangen frå folk som vil røyste på førehand aukar jo nærare en kjem valdagen.