Trur det er store mørketal

Dei to siste åra har 1046 personar blitt tatt for køyring i ruspåverka tilstand her i fylket. 220 av dei som blei tatt er i aldersgruppa frå 18 til 24 år. Organisasjonen Ung i Trafikken synest det er urovekkande og trur mørketala er store. Nyleg var Ung i Trafikken i møte med Helge Orten frå Høgre, leiar av transportkomiteen på Stortinget. Orten seier gode vegar og ny teknologi i bilane er viktig for trafikksikkerheita, men gode haldningar er minst like viktig.