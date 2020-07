Trur arbeidsplassane er sikra

Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten trur ikkje ein kansellert kontrakt ved Kleven er avgjerande for framtida til verftet. Norske Green Yard Group tar over verftet, men eigaren av eit forsyningsskip som skulle sørge for arbeid framover, har trekt seg. Grytten seier Green Yard Group har så mange bein å stå på, at arbeidsplassane likevel vil vere sikra.