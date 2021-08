Trur arbeidet kjem i gang

Regionleiar i Noregs Lastebilerforbund, Jan Ove Halsøy, er overtydd om at arbeidet med å bygge ein ny Strynefjellsveg blir sett i gang i løpet av dei neste seks åra. Opphavleg ville ikkje regjeringa prioritere Strynefjellsvegen i Nasjonal transportplan, men i vår blei det eit breitt fleirtal for prosjektet som vil koste 4 milliardar kroner. – Denne vegen er viktig for næringslivet i Nordfjord og på Søre Sunnmøre, og ein ny veg må på plass, seier Halsøy. Frp-politikar Frank Sve trur derimot ikkje at arbeidet med vegen vil starte dersom det blir eit regjeringsskifte til hausten.