Truleg påkøyrsel bakfrå

Politiet opplyser at ein påkøyrsel bakfrå truleg var årsaka til trafikkuhellet på E136 aust for Skuggentunnelen i Ålesund. Det er ikkje meldt om personskade. Bilberging er rekvirert og naudetatane er framleis på staden. Det er ein del kø på staden. Politiet opplyser at det er mogleg med omkøyring via Borgundvegen.