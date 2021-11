Truleg ikkje alvorleg skadde

Politiet melder at dei to personane som er involvert i trafikkulukka på Fursetfjellet etter alt å døme ikkje er alvorleg skadde. Samstundes stadfester politiet at det var berre sjåførane som var i dei to bilane. Vegen er framleis stengd, men det er ait arbeid på gang med å få etablert trafikkdirigering forbi staden.