Truga ein anna person

Politiet har rykka ut på ein person som skal ha oppført seg trugande mot ein anna person på eit ayslmottak på Tingvoll. – Vedkommande har blitt teken med til arresten, og det blir oppretta straffesak, seier Leif Arne Mork i politiet. Det blir no teke vitneavhøyr for å finne ut kva som har skjedd, men politiet opplyser om at dei har kontroll på situasjonen.