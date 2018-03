Truet med kniv i Kristiansund

Ei kvinne ble i ettermiddag pågrepet for trusler med kniv i Kristiansund sentrum. Kvinnen i 30-åra trakk kniv da en ansatt på kjøpesenteret i Kristiansund konfronterte kvinna under mistanke om tjuveri. Kvinna forlot stedet, men ble pågrepet av politiet like etter. Kvinna vil nå bli avhørt av politiet.