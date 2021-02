Truet med å drepe tingrettsdommer

En kristiansunder i 30-årene er varetektsfengslet i fire uker, siktet for i retten å ha truet med å drepe tingrettsdommer Fredrik Meringen og brenne ned huset hans, skriver Tidens Krav. Han er også siktet for drapstrusler mot fem polititjenestemenn i forbindelse med det samme rettsmøtet. Mannen ble pågrepet tirsdag i forrige uke. Han nektet å bli med da politiet skulle hente ham til rettsmøtet. Mannen var en av fem personer som sto tiltalt for å ha overfalt og mishandlet en tenåring i juli i fjor.