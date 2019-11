Truet mann med elektrosjokkvåpen

En mann i 20-åra er dømt til seks måneder fengsel for å ha truet en mann med et elektrosjokkvåpen og vold, for å få mannen til å overføre penger. Romsdal tingrett mener at det må bli reagert strengt mot denne typen ran. De har også bestemt at elektrosjokkvåpenet blir inndratt.