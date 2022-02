Truer med å ikke stille til kamp

AaFK-trener Lars Arne Nilsen truer med å ikke stille til kamp om cupkampen mot Bodø/Glimt spilles denne uka. Det skriver Sunnmørsposten. Årsaken til at cupkampen trolig blir flyttet, er etter ønske fra Bodø/Glimt, som skal spille mot nederlandske AZ Alkmaar i åttedelsfinalen i Conference League. Etter at Bodø/Glimt slo ut Celtic i forrige uke, uttalte trener Kjetil Knutsen at de ønsket å flytte fram cupkampen mot AaFK til torsdag denne uka.