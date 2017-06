På et lite verksted i Molde er forberedelsene til en ny visning i gang. Sammen med fire lærlinger og en syerske jobber designeren med alt fra logistikk til de siste forberedelsene på antrekkene som skal vises frem.

– Jeg gleder meg mest til å bli ferdig og høre hva folk synes. Jeg tror det er litt for alle. De som liker det litt vanlige og de som liker de ekstraordinære, forteller Trude Nistad.

Industri som inspirasjonskilde

Denne gangenhar hun samarbeidet med bedriften Kosbergs Arkitekturkontor. Inspirert av bygninger, plantegninger, vinduer og geometriske former, har hun sydd klær.

Og det er ikke første gangen designeren lar seg inspirere av industri. Fasinasjonen har resultert i flere kolleksjoner.

– Jeg er veldig glad i alt som har med bildeler, skruing og elektronikk å gjøre. Hvis du kobler det sammen med den andre fasinasjonen, som er å lage klær og skape uttrykk, så blir det veldig spennende.

KRYSTALLER: Nistad limer på krystaller fra Swarovski på en av kjolene. Foto: Marie Myklebostadq / NRK

Nå eller aldri

Da hun ble mor tenkte Trude Nistad at det var nå eller aldri. I dag er hun både designer, syeske og administrator for eget merke Made by Mom.

– Utfordringen er at markedet er veldig lite for dem som ønsker det spesielle. Mangfoldet ønsker det som er mainstream, sier hun.

Direktør for Scanic Seilet, Vanja Braute, prøver på en av kjolene fra kolleksjonen. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Hun startet Trude Design i 2004, men tok til slutt et valg om å satse enda større. Selv om det er utfordringer, synes hun det er flere fordeler med å være designer i en liten by.

–​ Du har så utrolig mye backup og folk som synes du er tøff og støtter opp under. Det er utrolig rørende. I Molde er det ingen som sier nei. Det er bare ja.

Internasjonal interesse

Kolleksjonene vekker også interesse internasjonalt. For to år siden var hun på plass på Fashion Week i Paris med kolleksjonen "Hel propell" basert på Oshaug Metall sine propeller.

– Det var gode tilbakemeldinger, men det er mye som skal gjøres og man begynner å tenke om man virkelig er stor nok til dette.

TEAMET: Det ligger mye jobb bak kolleksjonen og Nistad har blant annet fire lærlinger som hjelper til. Fr.v: Wengi Ho, Sam Chia, Trude Nistad, Malin Ulriksen, Paulina Boyle og Beata Duda. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Nistad sier hun har merket mer interesse fra blant annet Oslo, og håper etter hvert på å få satset mer.

– Vi må ta små steg for å ha nok økonomi og ansatte for å håndtere det. Jeg har lærlinger som skal passes på, samtidig som jeg skal passe på meg selv og butikken. Når du er én person som skal organisere alt det så kan det fort bli tøft, sier hun.