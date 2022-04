Trudde sjåfør ville kappkøyre

Ein 18 år gamal mann er dømt til fengsel i 18 dagar etter å ha køyrd for fort. I april køyrde han i nesten 155 kilometer i timen i ei 80-sone i Romsdal. I dommen frå Møre og Romsdal tingrett går det fram at mannen låg bak tre bilar då han valde å køyre forbi. Ein av desse bilane var ein sivil politibil. Den sivile politibilen følgde etter mannen eit stykke utan å gje seg til kjenne. Mannen forklarte då at han auka farta fordi han trudde politibilen ville kappkøyre. Han blei etter kvart stoppa av politibilen som sette på blålys og målt til ei fart på 154,95 km/t. Mannen mistar også førarretten i 20 månader og må ta førarprøva på ny.