Truar med millionmulkt

Statsforvaltaren truar med å gje Veidekke industri i Kristiansund ei tvangsmulkt på 1,5 millionar kroner på grunn av ulovleg utslepp. Årsaka er at Veidekke ikkje skal ha bygd inn ferdigvareanlegget og sett i drift luktrenseanlegget. Bedrifta får no ein frist på fire månader på å få dette til. Kristiansund kommune har fått over 400 klagar på luktplager berre hittil i år, dei fleste i samband med problema hos Veidekke. Statsforvaltaren slår fast at Veidekke i dag driv med vesentleg større luktutslepp enn lovleg.