Truande person i Langevåg

Politiet rykker ut til Langevågen i Sula med fleire patruljar etter meldingar om ein truande person.

– Vedkomande skal ha vore svært aggressiv i veremåte, men ikkje utført vald. Personar har oppfatta han svært truande, sidan dette har skjedd på open gate, seier Sindre Molnes i politiet.

Politiet har fått kontroll på to personar. Dei undersøkjer no kva rolle person nummer to har hatt oppi dette.