Trua politiet

Ei kvinne busett i Hordaland er tiltalt for fleire forhold på Sunnmøre. Kvinna i 30-åra er mellom anna tiltalt for vald og drapstruslar mot politiet, samt vald mot sin eigen far og ein anna mann. Ifølgje tiltalen frå Sunnmøre tingrett skal kvinna også ha gjort innbrot der ho stal diverse verktøy og gjenstandar. I tillegg er kvinna tiltalt for å ha oppbevart narkotika.